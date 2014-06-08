بالصور..«إف. بي. آي» لحساب المخابرات الأمريكية بـ«تويتر»: أهلا بكم

رحب مكتب التحقيقات الفيدرالية، «إف. بي. أي»، عبر حسابه بموقع «تويتر»، بتدشين وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، الجمعة، حسابا بذات الموقع، وبعث لها برسالة: «مرحبا بك في (تويتر)».

وفي سياق متصل، قالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، السبت، إن إعلان وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، عن تدشينها حسابا علي موقع «تويتر» دفع بعض النشطاء إلى بعث رسائل لهذا الحساب ليقوم بإرسال كلمات السر لحساباتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي التى نسوها، وذلك تعليقا علي ما كشفه الموظف السابق بالوكالة، إدوارد سنودن، عن أنها تتجسس علي مواقع الإنترنت.

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وأشارت «بي بي سي» إلى أن البعض طالب المخابرات الأمريكية بمتابعة حساب المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مثلما قامت من قبل بالتجسس علي هاتفها المحمول، خاصة بعدما أمرت«ميركل» بإجراء تحقيق حول واقعة التجسس الأمريكي علي هاتفها.

وأوضحت «بي بي سي» أن المخابرات الأمريكية لديها حسابات علي مواقع «فيس بوك» و«فليكر»، و«يوتيوب»، بهدف «التواصل مع المواطنين بصورة مباشرة وتوفير معلومات لهم عن مهامها وتاريخها وتطورها»، وفقا لتصريح مدير المخابرات، جون برينان.

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وبحسب بيان نشرته المخابرات الأمريكية علي موقعها أنها تنوي «نشر حقائق لطيفة من كتاب المخابرات السنوي، وكذلك تحديثات عن وظائفنا، وأيضا عن متحف المخابرات، وستضع حسابتنا، علي مواقع التواصل، محتوي موقعنا الإلكتروني ملك يديك».

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وأوضحت «بي بي سي» أن المتحدث باسم الوكالة، جوردان كلادويل، قال إن الوكالة تؤمن حسابها بـ«تويتر»عقب قيام شخص قام بتدشين حسابا مزيفا باسمها من قبل، وقامت بتقديم شكوي لإدارة الموقع.

كانت الوكالة الأمريكية عرفت نفسها علي حسابها بـ«تويتر» بأنها: «خط الدفاع الأول للولايات المتحدة، كما أنها تنجز ما لا يستطيع آخرون إنجازه، والذهاب إلى الأماكن التي لا يستطيع آخرون الذهاب إليها»، وجذب الحساب 200.000 متابع في أقل من 5 ساعات من تدشينه.