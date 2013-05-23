أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

روسيا تغير نظامها الضريبي لتحفيز إنتاج الغاز الذي يصعب استخراجه

Google+ Print
روسيا تغير نظامها الضريبي لتحفيز إنتاج الغاز الذي يصعب استخراجه روسيا تغير نظامها الضريبي لتحفيز إنتاج الغاز الذي يصعب استخراجه

كتب : موسكو (رويترز) منذ 36 دقيقة

تعتزم روسيا التحول إلى نظام المعدلات الضريبية المتغيرة في محاسبة منتجي الغاز الطبيعي، لتخفيف الأعباء عن الشركات المستعدة لتطوير حقول نائية وعميقة ولجمع المال من مصدرين يتمتعون بمزايا.

وقالت وزارة المالية التي تبحث عن سبل لدعم خزائن الدولة مع تراجع الاقتصاد الروسي على موقعها على الإنترنت، إن الضريبة ستعتمد على سعر النفط وتعقيدات الإنتاج ومواقع حقول الشركة وإنتاج مكثفات الغاز.

ويعالج النظام الضريبي المقترح المتوقع أن يطرح في بداية العام المقبل بعض الاختلالات في النظام الضريبي يعاني منها قطاع الغاز منذ سنوات.

وقال محللون إن الضريبة الجديدة ستكون أعلى على شركة جازبروم الحكومية، التي تحتكر تصدير الغاز الروسي وأقل على منتجين مثل "نوفاتيك" التي تطور مساحات كبيرة في مواقع عميقة.

وقال محللون من جيه.بي مورجان، اليوم، "نرى إمكانية وفر كبير من ضريبة استخراج المعادن بالنسبة لنوفاتيك (بالمقارنة مع) التوقعات الراهنة بسبب الخفض (الضريبي) على المكامن العميقة".

وروسيا هي أكبر منتج للغاز التقليدي وعلى عكس الولايات المتحدة لم تبدأ بشكل جاد بعد في تطوير الغاز الصخري الأصعب في استخراجه.

غير أن حقول الغاز التقليدي بدأت تنضب، وتضطر الشركات للانتقال إلى مناطق جديدة مثل شبة جزيرة يامال أو الحفر على أعماق أكبر لاستخراج الوقود.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم