روسيا تغير نظامها الضريبي لتحفيز إنتاج الغاز الذي يصعب استخراجه

كتب : موسكو (رويترز) منذ 36 دقيقة

تعتزم روسيا التحول إلى نظام المعدلات الضريبية المتغيرة في محاسبة منتجي الغاز الطبيعي، لتخفيف الأعباء عن الشركات المستعدة لتطوير حقول نائية وعميقة ولجمع المال من مصدرين يتمتعون بمزايا.

وقالت وزارة المالية التي تبحث عن سبل لدعم خزائن الدولة مع تراجع الاقتصاد الروسي على موقعها على الإنترنت، إن الضريبة ستعتمد على سعر النفط وتعقيدات الإنتاج ومواقع حقول الشركة وإنتاج مكثفات الغاز.

ويعالج النظام الضريبي المقترح المتوقع أن يطرح في بداية العام المقبل بعض الاختلالات في النظام الضريبي يعاني منها قطاع الغاز منذ سنوات.

وقال محللون إن الضريبة الجديدة ستكون أعلى على شركة جازبروم الحكومية، التي تحتكر تصدير الغاز الروسي وأقل على منتجين مثل "نوفاتيك" التي تطور مساحات كبيرة في مواقع عميقة.

وقال محللون من جيه.بي مورجان، اليوم، "نرى إمكانية وفر كبير من ضريبة استخراج المعادن بالنسبة لنوفاتيك (بالمقارنة مع) التوقعات الراهنة بسبب الخفض (الضريبي) على المكامن العميقة".

وروسيا هي أكبر منتج للغاز التقليدي وعلى عكس الولايات المتحدة لم تبدأ بشكل جاد بعد في تطوير الغاز الصخري الأصعب في استخراجه.

غير أن حقول الغاز التقليدي بدأت تنضب، وتضطر الشركات للانتقال إلى مناطق جديدة مثل شبة جزيرة يامال أو الحفر على أعماق أكبر لاستخراج الوقود.