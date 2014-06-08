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بلجيكا تودع جماهيرها بفوز صعب على تونس

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بلجيكا تودع جماهيرها بفوز صعب على تونس بلجيكا تودع جماهيرها بفوز صعب على تونس

حقق منتخب بلجيكا فوزا صعبا بهدف نظيف على تونس في أخر استعدادات كتيبة رفاق روميلو لوكاكو لانطلاق كأس العالم، بينما تستعد تونس لأمم إفريقيا 2015.

فوز بلجيكا تأخر للدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، بهدف قاتل بأقدام البديل دريس ميرتينز لاعب نابولي.

وقدم التونسي أداء قويا دفاعيا، قبل أن يُطرد عاصم جمعة في الدقيقة الـ63 من عمر اللقاء.

ويستعد منتخب تونس لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2015 ضمن مجموعة واحدة مع والسنغال وأحد منتخبات (تنزانيا أو زيمبابوي أو موزمبيق أوجنوب السودان) والتي ستبدأ في شهر سبتمبر القادم.

وعلى الرغم من التغييرات العديدة في تشكيل بلجيكا من قبل مارك فيلموتس المدير الفني للمنتخب، إلا أن المنتخب قدم أداء قويا سيطر من خلاله على أجواء اللقاء، موجها رسالة قوية لجميع المنافسين في المونديال.

وتلعب بلجيكا في المجموعة الأخيرة بجوار الجزائر وروسيا وكوريا الجنوبية.

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