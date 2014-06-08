تنظيم ملتقى للعاملين بقطاع طلائع الدعوة السلفية بالفيوم

نظم قطاع طلائع الدعوة السلفية بالفيوم، ملتقى للعاملين بالقطاع لبدء العمل بالنشاط الصيفي .

حضر الملتقى الدكتور رجب عبد التواب عضو مجلس إدارة قطاع الطلائع العام و مسئول المحافظة و محمد سعيد محمود نائب مسئول المحافظة و الدكتور علي الشريف و عدد من مسئولي المراكز و القرى بالمحافظة.

> أكد الدكتور رجب عبد التواب على أهمية العمل بقطاع الطلائع و ثمراته كجزء من العمل الدعوى وعرض عبد التواب دليل الأنشطة الصيفية مع شرح مبسط لها .

وأكد على ضرورة تهديف الأنشطة لتحقق الغرض منها،وعرض محمد سعيد برنامج النشاط الصيفي و الذي يتضمن مدرسة القرآن بأنظمتها المختلفة و الدورات العلمية و الأنشطة المجتمعية والترفيهية.

وتابع قائلا يقسم البرنامج إلي ثلاث فترات رئيسية و هي فترة ما قبل رمضان ثم رمضان والاعتكاف ثم فترة ما بعد رمضان.

وفي الفقرة الختامية للملتقى تم اقرار مجموعة من التوصيات التي تحض على ضرورة التطوير الشخصي للعاملين من أجل مواكبة التغيرات الهائلة التي تحدث في الواقع على كافة الأصعدة.