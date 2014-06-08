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السيطرة علي مشاجرة بدير جبل الطير بسمالوط وضبط 15 من الطرفين

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السيطرة علي مشاجرة بدير جبل الطير بسمالوط وضبط 15 من الطرفين السيطرة علي مشاجرة بدير جبل الطير بسمالوط وضبط 15 من الطرفين

مشاجرة – ارشيفية

شهدت قريه دير جبل الطير ، بمركز سمالوط شمال محافظه المنيا، وقوع اشتباكات بين عائلتين مسيحيتين ;بسبب قيام مزارع بالكتابه علي جدران دير العذراء للتقرب اليها, مما دفع بعض الأهالي للاحتجاج والغضب ووقعت بينهم مشاجرة بالشوم والأسلحه البيضاء والحجارة أسفرت عن إصابه 5 اشخاص من الجانبين معاون مباحث سمالوط، وعلي الفور انتقلت قوات الامن وتمكنت من السيطره علي الاحداث والقت القبض علي 15 شخص طرفي المشاجرة.

كان اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا،  قد تلقي اخطارا بوقوع مشاجرة ومصابين بناحيه جبل الطير بمركز سمالوط،  وعلي أنتقلت قوات الامن وبالفحص تبين نشوبها بين كل من عيد “ف” 38 سنه جزار وعبد الشهيد “ي” 57 سنه شرطي و11 خرين جميعهم جزارين” طرف اول”، وطرف ثاني ميلاد “س” 32 سنه امين شرطه،  وخليل “ف” 46 سنه فلاح بسبب قيام الاول من الطرف الثاني بكتابه عبارات تبرك بالسيده العذراء علي جدران حوائط الدير مما اثار حفيظه الطرف الاول ودارت اشتباكات بينهما ادت لاصابه 4 من الجانبين واصابة معاون مباحث سمالوط بتمزق في الاربطه وتحرر محضر بالواقعه وجار العرض علي النيابه العامه.

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