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عادل العدوي: الاستفادة من الخبرات المصرية العالمية في تطوير المنظومة الصحية

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عادل العدوي: الاستفادة من الخبرات المصرية العالمية في تطوير المنظومة الصحية عادل العدوي: الاستفادة من الخبرات المصرية العالمية في تطوير المنظومة الصحية

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان ، أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية العالمية في تطوير المنظومة الصحية ، وذلك خلال لقائه بالدكتور سمير بانوب أحد الخبراء العالميين في وضع السياسات الصحية في العديد من دول العالم .

وقد ناقش الوزير خلال اللقاء الأفكار التي تصب في مصلحة المريض المصري وخاصة مشروع التأمين الصحي ، فيما أشار الدكتور سمير بانوب إلى منظومة التعليم الطبي والأعداد الكبيرة التي يتم قبولها في كليات الطب بالجامعات الحكومية والخاصة ، لافتا إلى ضرورة تقليل أعداد المقبولين فيها وعدم فتح كليات جديدة .

وأعلن وزير الصحة والسكان ، حرصه على التعاون الدائم مع وزارة التعليم العالي من خلال المجلس الأعلى للصحة والتنسيق في هذا الشأن ، مشيرا إلى حرصه على تبادل الخبرات وأهمية البعثات التدريبية لشباب الأطباء في مختلف التخصصات الطبية والإدارية مثل التخطيط الصحي والسياسات الصحية والبيئة الصحية.

وطالب عدوى ، بأن تقوم لجنة المصريين في الخارج بتحمل المسئولية الوطنية والمساهمة في تدريب الأطباء بالمستشفيات الحكومية المصرية.

وفى نهاية اللقاء اعتذر د. سمير بانوب عن ما نسبت اليه من تصريحات مسيئة بخصوص وزارة الصحة وابدي أسفه لاستخدام تصريحاته بشكل مبالغ فيه .

أ ش أ

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