السياحة: لم نتلق شكاوى بقطع المياه عن المنتجعات السياحية

أكد محفوظ على، رئيس قطاع مكتب وزير السياحة، أن الوزارة لم تتلق أى شكاوى من أصحاب المنتجعات السياحية بالمدن السياحية، بشأن قرار وزير الرى بقطع المياه عن القرى السياحية بالساحل الشمالى، بسبب استخدام المياه فى رى ملاعب الجولف، وغيرها من الأعمال غير المخصصة .

وقال محفوظ، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن القرى السياحية بالساحل الشمالى ليست تابعة لوزارة السياحة، بينما تتبع وزارة الإسكان والتعمير، مثل "مارينا – سيدى كرير – مرقيا"، مطالبًا رؤساء مجالس إدارات القرى السياحية بالساحل الشمالى بإقامة محطات تحلية للمياه

> لرى ملاعب الجولف وحمامات السباحة.