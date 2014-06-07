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غدا.. انتظام امتحانات 6 كليات ببنات اﻷزهر و16 للبنين

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غدا.. انتظام امتحانات 6 كليات ببنات اﻷزهر و16 للبنين غدا.. انتظام امتحانات 6 كليات ببنات اﻷزهر و16 للبنين

تنتظم لجان الامتحانات بجامعة اﻷزهر، غدًا اﻷحد، فى عملها منذ الصباح الباكر منذ التاسعة والنصف صباحًا، تزامنًا مع مناسبة حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك فى 16 كلية للبنين وانعقادها للشفوى بكلية بجامعة القاهرة وانتهاؤها بكليتين للبنين، وتعقد 6 كليات للبنات لجانها على فترتين صباحية ومسائية.
> وتنتظم اللجان فى كليات البنين فى الدعوة اﻹسلامية فى فترتين وفترة صباحية فى كليات الدراسات اﻹسلامية للبنين وأصول الدين وفترة مسائية بالشريعة والقانون.

وتعمل لجان كليات اﻹعلام واللغة العربية بنين فى الفترة الصباحية والعلوم والتربية فترتين وهندسة وطب أسنان وزراعة فى الفترة الصباحية، بينما تعمل لجان طب أسنان خلال الفترتين وتعمل لجنة للشفوى فى القرأن الكريم للفرقتين الثانية والرابعة بتجارة اﻷزهر، التى انتهت بها امتحانات التحريرى، فيما فرغت التربية الرياضية من الامتحانات.
> وفى فرع البنات تنتظم لجان امتحانات فى 6 كليات منها لجنة واحدة فى الفترتين الصباحية والمسائية بكلية الدراسات اﻹسلامية والعربية وفى لجان الصباح فقط بكليات الصيدلة والعلوم والطب وطب اﻷسنان والدراسات اﻹنسانية.

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