توتو سبورت: فيدال يرغب في الرحيل لريال مدريد

بحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، التي تصدر من تورينو المدينة التي تحتضن يوفنتوس، فإن ريال مدريد تقدم بعرض يبلغ 60 مليون يورو لضم النجم التشيلي أرتورو فيدال من البيانكونيري.

فيدال يرغب في إتمام الصفقة بحسب التقرير الذي صدر من الصحيفة وثيقة الصلة مع يوفنتوس الإيطالي.

لكن يوفنتوس يرفض تماما فكرة التفريط في أحد أبرز نجوم فريق السيدة العجوز.

النجم التشيلي صاحب الـ27 عاما، انضم ليوفنتوس عام 2011 قادما من باير ليفركوزن الألماني.

لعب فيدال 95 مباراة، وسجل 28 هدفا وبات عنصرا لا يمكن ليوفنتوس الاستغناء عنه في وسط الملعب مع أندريا بيرلو وبول بوجبا.