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3 تحديات على الزمالك الصمود في وجهها ضد مازيمبي

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3 تحديات على الزمالك الصمود في وجهها ضد مازيمبي 3 تحديات على الزمالك الصمود في وجهها ضد مازيمبي

يدخل الزمالك مباراة مازيمبي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وأمامه ثلاثة تحديات يتعين عليه الوقوف في وجها لضمان تحقيق نتيجة إيجابية.

ويحل الفارس الأبيض ضيفا على بطل الكونجو في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وهدفه النتيجة الإيجابية للعودة إلى صدارة المجموعة من جديد.

وتقام المباراة في تمام الرابعة عصرا وتنقلها قناة beIN sport 10.

1-غياب ياسر

التحدي الأول الذي يتعين على الزمالك الصمود أمامه، هو غياب مدافعه الأساسي ياسر إبراهيم، الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية جعلت موسمه ينتهي.

ياسر يعد المدافع الأسرع في الزمالك، ومع غيابه سيجد ممثل صعوبة في التعامل مع سرعة مابي موبوتو مهاجم المنافس، في ظل الاعتماد على الثنائي محمود فتح الله وصلاح سليمان.

2-مازيمبي على ملعبه

ثلاث مباريات على ملعبه في النسخة الجارية من دوري الأبطال حقق خلالها مازيمبي نسبة فوز بلغت 100%.

وهو الأمر الذي يؤكد صعوبة مواجهة مازيمبي على ملعبه، خاصة وأن الزمالك لا يستطيع الفوز على بطل الكونجو وسط جماهيره وفقا لما يؤكد التاريخ بمواجهتين الأولى في 2002 انتهت بالتعادل 1-1 والثانية في 2012 انتهت بفوزو التماسيح بهدفين دون رد.

3-ضغط الصدارة

الزمالك يسعى للعودة إلى الصدارة مجددا، وهو الأمر الذي بدون شك يشكل ضغطا نفسيا على اللاعبين في ظل تقارب مجموع النقاط بين الأربعة فرق.

الهلال السوداني يحتل الصدارة برصيد أربع نقاط بفارق النقاط عن فيتا الكلوب الوصيف ونقطة عن الزمالك الثالث ومازيمبي الرابع، وهو الأمر الذي يجعل خسارة مباراة أمرا قاسيا على أي فريق.

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