أتليتكو يتمزق.. 4 رحلوا، و4 في الطريق

"الفريق لا يقف على أحد" جملة اعتاد مشجعو الفرق على النطق بها عند رحيل أحد لاعبي فريقهم المفضل، نعم، بالفعل الفرق الكبيرة لا تقف على رحيل لاعب، ولكن بالتأكيد ستقف على رحيل 8 لاعبين.

رحل مهاجم وآخر في الطريق، رحل متوسط ميدان وآخر قد يلحق به، فهل يصمد أتلتيكو أمام الطامعين في لاعبي ونجوم كتيبة سيميوني؟

وبعد تقديم أتلتيكو لموسم استثنائي في إسبانيا بالفوز بالدوري، واستثنائي في أوروبا بالوصول إلى نهائي دوري الأبطال، يبدو أن الأتلتي سيدفع ضريبة نجاحه سريعا.

أصبح نجوم أتلتيكو مطمع لكل فرق أوروبا، ومع مرور أقل من شهر على انتهاء الموسم الإسباني، رحل 4 لاعبين عن صفوف أتلتيكو مع تواجد 4 لاعبين آخرين على حافة الرحيل.

ويرصد FilGoal.com الراحلين والمنتظر رحيلهم عن صفوف أتلتيكو بطل إسبانيا.

1) ديفيد بيا

أول من رحل رسميا من صفوف أتلتيكو، إذا أعلن الأخير انتقال المهاجم الإسباني بيا إلى صفوف نيويورك سيتي الأمريكي.

ثم قرر نيويورك سيتي إعارة بيا إلى ملبورن سيتي الأسترالي حتى يبدأ الموسم الأمريكي.

وسيخوض بيا عشر مباريات خلال الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى الأسترالي بصفته لاعبا معارا إلى ملبورن سيتي، الذي كان يطلق عليه في السابق اسم "ملبورن هارت" ولكن تم تغييره بعد أن اشتراه مانشستر سيتي الإنجليزي مطلع العام الجاري.

وأحرز ديفيد بيا نجم برشلونة وفالنسيا الأسبق 15 هدف مع الأتلتي في 47 لقاء خاضهم في الدوري والكأس ودوري الأبطال، ليُساهم بموسم ناجح لأبناء سيميوني.

2) دييجو ريباس

دييجو ريباس صاحب صاروخية أتلتيكو في شباك برشلونة في ربع نهائي دوري الأبطال، انتقل إلى فناربخشه التركي.

وعلى الرغم من انضمام ريباس إلى أتلتيكو مطلع يناير الماضي، قادما كإعارة من صفوف فولفسبورج إلا أن الأخير أظهر قدراته الكبيرة ليكن سببا رئيسيا في وصول أتلتيكو إلى نهائي الأبطال.

وبمجرد دخول ريباس صفوف أتلتيكو، احرز هدف في أولي مبارياته مع الفريق، قبل أن يحرز يُطلق صاروخ في مرمي برشلونة على ملعب كامب نو في ربع نهائي الأبطال، هدف ساهم في عبور الأتلتي لنصف نهائي البطولة.

3) دييجو كوستا

أصبح المهاجم الإسباني قاب قوسين أو أدني من الانتقال إلى نادي تشيلسي اللندني في صفقة بلغت قيمتها 32 مليون إسترليني.

وأجرى كوستا بالفعل الكشف الطبي مع البلوز، مع تكهنات من الصحف الإنجليزية والإسبانية بإعلان الصفقة رسميا يوم الثلاثاء، أي قبل انطلاق كأس العالم.

ويُعد كوستا أبرز ظواهر أتلتيكو الموسم الماضي، إذ أحرز 35 هدف في 44 لقاء شارك بهم في الدوري ودوري الأبطال.

صاحب الـ25 عاما كان عنصرا أساسيا في تتويج الأتلتي بالدوري، ليجد أتلتيكو نفسه في مأزق لرحيل ثنائي قلب الهجوم دفعة واحدة.

4) تياجو مينديز

قائد أتلتيكو مدريد، انتهي عقده مع الفريق وأصبح حرا للانتقال، ليصبح قريبا من العودة إلى صفوف تشيلسي.

تياجو ظهر كقائد ساحة الحروب، إذا نجح في فرض شخصيته القوية داخل وخارج الملعب، مساهما في ظهور لاعبي أتلتيكو كالأسود في الميدان.

وساهمت أدوار تياجو الدفاعية في الحفاظ على منافسة أتلتيكو على الدوري، إلا جانب مساهماته الهجومية بصناعه أكثر من 11 فرصة محققة للتسجيل بالإضافة لإحرازه هدفين في الدوري.

سيميوني قد لا يحتار كثيرا في اختيار كابتن الفريق، ولكنه بالتأكيد سيواجه صعوبة في اختيار بديل تياجو داخل الملعب.

ومع رحيل 4 نجوم عن صفوف أتلتيكو، قد يرحل 4 نجوم آخرين عن الفريق وهم:

1) ثيبوت كورتوا

حارس عرين الأتلتي ألمح في وقت سابق إلى أمكانية عدم مواصلة اللعب في صفوف أتلتيكو مدريد وخصوصا أنه يلعب معارا من تشيلسي.

صاحب الـ22 عاما أبهر الجميع بالمستوي الفريد من نوعه الذي قدمه سواء في الدوري أو في الأبطال، فصمد أمام ميسي أربع مرات، كما وقف كالسد أمام رونالدو خمس مرات.

وأعلن جوزية مورينيو من قبل عن رغبته الشديدة في إعادة تيبو إلى قلعة البلوز، بعد فترة إعارة مفيدة للغاية للبلجيكي الدولي، الذي حافظ على نظافة شباكة 25 مرة هذا الموسم.

2) فيلبي لويس

المدافع الأيسر للأتلتي أصبح على بعد خطوة من الخروج من أتلتيكو، بعد محاولات تشيلسي المستميتة للتعاقد معه.

وأعلن أتلتيكو يوم الخميس عن تعاقده رسميا مع المدافع الأيسر جويهيرم سيكييرا لاعب جرانادا، لتزداد نسبة خروج لويس من النادي.

سيكييرا يلعب في نفس مركز لويس كمدافع أيسر، وعلى الرغم من خروج المدير الرياضي للأتلتي ليؤكد أن الصفقة من أجل التنافس داخل الفريق، إلا أن خروج صاحب الـ28 عاما أصبح وشيكا أكثر من أي وقت مضي.

3) ميراندا

المدافع البرازيلي قاد خط دفاع أتلتيكو طوال الموسم، وعلى الرغم من عدم إدراج اسمه في قائمة البرازيل في كأس العالم، إلا أن الجميع لن يخف دور ميراندا الكبير في موسم أتلتيكو الاستثنائي.

ودخلت أندية برشلونة ومانشستر يونايتد في منافسة شرسة من أجل الظفر بصاحب الـ30 عاما.

وسيضع سيمويني نفسه في ورطة كبيرة في حالة تفريطه في قائد خط دفاعه ميراندا.

4) كوكي

قد تكون حظوظ كوكي ريسوريكيون متوسط الميدان الإسباني هي الأكبر في البقاء ضمن صفوف أتلتيكو.

إذ خرج رئيس النادي ليؤكد رفضه الاستغناء نهائيا عن كوكي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أداء صاحب الـ22 عاما هذا الموسم في الدوري الإسباني، لفت أنظار جميع فرق أوروبا بعد صناعته لـ67 فرصة محققة للتسجيل، مع تسجيل 6 أهداف خلال 36 لقاء شارك بهم.

فهل يكتفي أتلتيكو برحيل رباعي ويحافظ على ما تبقي من عناصر في الفريق؟ أم يرحل 8 لاعبين دفعة واحدة هذا الصيف عن صفوف أتلتيكو؟