بنزيمة غير خائف من سواريز في ريال مدريد

من الصعب أن تتنافس مع لويس سواريز على موقع التشكيل الأساسي، لكن هذا لا يشغل بال كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد على الإطلاق.

تقول التقارير إن ريال مدريد يسعى للفوز بخدمات سواريز من ليفربول، ومستعد لدفع 90 مليون يورو للفوز بالصفقة.

لكن المهاجم الأساسي لريال مدريد كريم بنزيمة غير عابئ بتلك التقارير، ولا يخشى المنافسة مع سواريز.

وقال بنزيمة عن الصفقة المحتملة: "سواريز لاعب رائع، قدم موسما مميزا.. لكن دوما الأهم من التألق في موسم، أن تكرر الأمر نفسه في السنوات المقبلة".

وتابع الفرنسي الدولي "لو أتى سواريز فإن قدراته ستفيد ريال مدريد، وهذا هو المهم بالنسبة لي".

وأضاف "أنا غير خائف من منافسة ولا أشغل بالي حاليا بأي شيء.. سعادتي كبيرة في ريال مدريد لأنه لا يوجد ناد مثل الذي أرتدي ألوانه".

وكان بنزيمة عنصرا هاما في تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأتم بنزيمة "في كل سنة أشعر بأني أفضل مع ريال مدريد".