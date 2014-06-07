طريقة عمل الكريما الانكليزية

تقدّم ساخنة لتزيّن أطباق الحلويات مثل "البودينغ" وباردة على وجه الفاكهة.

المقادير:

-صفار 6 بيضات

-100 غرام من السكر الناعم

-300 ملليلتر من "الدوبل كريم" الكثيفة

-150 ملليلتراً من الحليب

-قبضة من الملح

-عود من الفانيليا

طريقة التحضير:

1- في وعاء، يضاف صفار البيض ونصف كميّة السكر، مع تحريكهما من اليمين إلى اليسار.

2 -في قدر توضع على النار، يضاف "الدوبل كريم" والحليب والملح وعود الفانيليا والكميّة المتبقّية من السكر. وحين يغلي هذا المزيج، يضاف إلى مزيج صفار البيض، مع الخفق باستمرار.

3-تطبّق طريقة "البان ماري" أي يوضع هذا المزيج على النار فوق قدر تحتوي على الماء، وذلك حتى يسمك بحيث يلتصق بالملعقة الخشبية. يزال عود الفانيليا ويتم التخلّص من بذورها.

4 -تدفع هذه الصلصة بقوّة للتأكّد من سماكتها قبل تقديمها. إذا كنت ترغبين في تقديمها باردة، حرّكيها باستمرار أو غطّيها بغلاف النايلون، علماً أن نثر قليل من السكر الناعم على الوجه يحول دون تكوين طبقة على وجهها.

نصيحة "الشيف":

هذه الوصفة غير مناسبة للحفظ في الثلاجة.

(هذه المقادير تكفي لستة أشخاص).

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