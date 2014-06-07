طب جنوب الوادي ينظم مؤتمرا عن الجديد فى حصوات الكلى والمسالك والبولية

افتتح الدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع فعاليات مؤتمر (الجديد فى حصوات الكلى والمسالك البولية ) والذى نظمه قسم المسالك البولية بكلية طب قنا برئاسة الدكتور جمال عبد الحميد رئيس قسم جراحة المسالك البولية اليوموبحضور الدكتور عبد الرحمن السيد مدير عام المستشفيات الجامعية ولفيف من المتخصصين فى الطب .

وفى كلمته أعرب الدكتور محمود خضارى عن سعادته لما وصلت اليه كلية الطب والمستشفيات الجامعية فى تقديم الخدمة الطبية لأبناء الاقليم وتخفيف العبء عن كاهل المواطن القنائى من خلال تميزها فى جراحات دقيقة ونجاحها الملموس مؤكدا ان قسم المسالك البولية نجح بجدارة فى تقديم خدمة طبية على اعلى مستوى من خلال وجود فريق عمل متميز وجهاز طبي للتفتيت يعتبر من افضل الاجهزة على مستوى العالم .

وأضاف الدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع ان قنا تحظى بالنصيب الاكبر من معدل حدوث الاصابة بحصوات الكلى والمسالك البولية اكثر من باقى المحافظات المحيطة وقال انه لا بد ان توجد وسيلة للاكتشاف المبكر لحصوات المسالك البولية وكيفية العلاج والتخلص منه وأكد ان كلية الطب بقنا من الكليات النشطة فى خدمة المجتمع واشاد بدورها فى ذلك من خلال القوافل الطبية التى تقدمها لابناء الاقليم.

ومن جانبه قال الدكتور جمال عبد الحميد رئيس قسم جراحة المسالك ان القسم يقدم خدمة متميزة نظرا لوجود العديد من الوحدات الجراحية المتخصصة فى جراحات قناة مجرى البول وجراحات المسالك البولية وأمراض السلس البولى عند السيدات ومنظار البطن الجراحى وامراض الذكورة وقد تم اجراء العديد من ورش العمل خلال الفترة الماضية وذلك لاكتساب المهارات الجديدة فى جراحات مجرى البول وجراحة المسالك البولية لدى الاطفال وتجميل حوض الكلى بواسطة استخدام منظار البطن الجراحى وان قسم المسالك البولية يسير بخطى ثابتة نحو انشاء وحدات خاصة بالقسم.

واكد الدكتور احمد ابو اليسير وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا ان ما تم انجازه خلال الفترة الماضية بمساعدة الادارة الحكيمة بجامعة جنوب الوادى والمستشفيات الجامعية المتمثلة فى الجهود المبذولة من الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة يعد طفرة كبيرة بقسم المسالك البولية الذى يمتلك الان كل الادوات والاجهزة اللازمة لتقديم خدمة طبية على مستوى عالى من الدقة والكفاءة .

وتحدث كل من الدكتور عاطف فتحى مدرس مساعد بالقسم عن اخر ما توصل اليه الطب فى علاج حصوات المسالك باستخدام تقنيات حديثة ووسائل جديدة وعن كيفية علاج حصوات الكلى بجهاز تفتيت الحصوات تحدث الدكتور احمد محمود مدرس بالقسم عن اسباب الاصابة بحصوات المسالك البولية ، وتحدث الدكتور محمد السيد استاذ مساعد عن العلاج اللازم لحصوات المسالك البولية لدى السيدات الحوامل ،وتحدث الدكتور عبد الرازق حسن مدرس مساعد عن مخاطر استخدام منظار الحالب فى علاج الحصوات وكيفية الوقاية من هذه المخاطر .