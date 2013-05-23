وزير البيئة يعلن إعادة هيكلة قطاع المخلفات الصلبة

أعلن الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة، إعادة هيكلة قطاع المخلفات الصلبة، مؤكدا أن الوزارة تقوم بتعاون مع شركاء التنمية من الجانب الألمانى والاتحاد الأوربى فى تنفيذ البرنامج الوطنى لإدارة منظومة المخلفات الصلبة فى مصر.

وأكد فهمى فى تصريح لـ"اليوم السابع" على هامش فعاليات ورشة العمل الوطنية لتفعيل دور المجتمعات المحلية والمجتمع المدنى فى إدارة المخلفات الصلبة على مستوى محافظات مصر والمنعقد اليوم الخميس ببيت القاهرة، أنه جار إنشاء قطاع لإدارة المخلفات يهتم بوضع سياسة عامة للإدارة المتكاملة للمخلفات على المستوى القومى ووضع الخطط والبرامج التنفيذية للإدارة والإشراف على تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بإدارة المخلفات الصلبة.

وأشار فهمى إلى أنه ضمن النقاط الرئيسة فى قطاع إدارة المخلفات سيتم تشجيع الاستثمار والسعى للحصول على مشروعات جاذبة من الناحية التسويقية، وإعداد تشريعات وقوانين متعلقة بإدارة منظومة المخلفات الصلبة والإشراف على جميع الأنشطة اللامركزية المرتبطة بالمخلفات والنظافة والتجميل فى جميع المحافظات ووضع نظام للمتابعة والتنسيق مع جهاز البحث العلمى والتكنولوجى على مستويين القومى والدولى.