أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصر 365

وزير البيئة يعلن إعادة هيكلة قطاع المخلفات الصلبة

Google+ Print
وزير البيئة يعلن إعادة هيكلة قطاع المخلفات الصلبة وزير البيئة يعلن إعادة هيكلة قطاع المخلفات الصلبة

أعلن الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة، إعادة هيكلة قطاع المخلفات الصلبة، مؤكدا أن الوزارة تقوم بتعاون مع شركاء التنمية من الجانب الألمانى والاتحاد الأوربى فى تنفيذ البرنامج الوطنى لإدارة منظومة المخلفات الصلبة فى .

وأكد فهمى فى تصريح لـ"اليوم السابع" على هامش فعاليات ورشة العمل الوطنية لتفعيل دور المجتمعات المحلية والمجتمع المدنى فى إدارة المخلفات الصلبة على مستوى محافظات مصر والمنعقد اليوم الخميس ببيت القاهرة، أنه جار إنشاء قطاع لإدارة المخلفات يهتم بوضع سياسة عامة للإدارة المتكاملة للمخلفات على المستوى القومى ووضع الخطط والبرامج التنفيذية للإدارة والإشراف على تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بإدارة المخلفات الصلبة.

وأشار فهمى إلى أنه ضمن النقاط الرئيسة فى قطاع إدارة المخلفات سيتم تشجيع الاستثمار والسعى للحصول على مشروعات جاذبة من الناحية التسويقية، وإعداد تشريعات وقوانين متعلقة بإدارة منظومة المخلفات الصلبة والإشراف على جميع الأنشطة اللامركزية المرتبطة بالمخلفات والنظافة والتجميل فى جميع المحافظات ووضع نظام للمتابعة والتنسيق مع جهاز البحث العلمى والتكنولوجى على مستويين القومى والدولى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"