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"اليوم السابع": شلل فى مؤسسات الدولة بسبب انقطاع الكهرباء

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"اليوم السابع": شلل فى مؤسسات الدولة بسبب انقطاع الكهرباء "اليوم السابع": شلل فى مؤسسات الدولة بسبب انقطاع الكهرباء

يرصد "اليوم السابع"، فى عدد غد الجمعة أزمة انقطاع التيار الكهربائى، فى مختلف المحافظات، الأمر الذى أصاب قطاع البنوك والخدمات المصرفية بحالة من الشلل بشكل متقطع، فضلاً عن تظاهر الأهالى فى العديد من المناطق والقرى.

وتحت عنوان "تضارب حول مصير خاطفى الجنود فى سيناء" تقرأ فى عدد الجمعة، تفاصيل اجتماع الرئيس مرسى مع وزيرى الدفاع والداخلية، وتشديده على ضرورة ضبط الجناة فى أسرع وقت.

وتقرأ فى "اليوم السابع" أيضاَ..

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