أنجيلينا جولي و39 عاماً من الإطلالات الأنيقة

أنجيلينا جولي تعدّ من النجمات الأقوى والأكثر جمالاً في عصرنا الحالي، وقد استطاعت منذ دخولها مجال التمثيل رسمياً عام 1993 أن تصنع من نفسها نجمة، وأن تصبح الممثلة الأعلى أجراً في هوليوود، حسب مجلة Forbes، عام 2009.

ولدت أنجيلينا في 4 حزيران عام 1975 في مدينة لوس أنجلوس، في ولاية كاليفورنيا. وقد احتفلت منذ أيام بعيد ميلادها الـ39. وعلى مدار هذه السنوات، تحوّل أسلوب أنجيلينا من الغامض والمشاكس والجريء إلى أسلوب أنيق وبالغ الرقي.

واليوم سنعرض عليك أجمل إطلالاتها، منذ دخولها عالم النجومية، إلى اليوم.

لقد تغيّر أسلوبها في الموضة كثيراً، وتحوّل من أسلوب الفتاة اللعوب والجريئة بإطلالاتها وغير المبالية، والتي كانت أقرب إلى مغنّي الروك، إلى سيّدة كاملة الأناقة والفتنة. لكن جولي حافظت بشكل دائم على حبّها للّون الأسود الذي رافقها ورافق ملابسها على مرّ السنين، حيث كانت أبرز إطلالاتها بهذا اللون. وبالرغم من انتقائها لألوان مغايرة من وقت لآخر، إلا أنّها كانت تعود إلى اللون الأسود الذي تعشق، على الدوام، خصوصاً في السنتين الماضيتين. وتتهافت دور الأزياء العالمية على إلباس النجمة الجميلة من أحدث تصميماتها. لكن لأنجيلينا ذوقاً انتقائياً وخيارات غير مألوفة، فنراها أحياناً تختار من كبار المصمّمين، مثل: Versace، Elie Saab، Michael Kors، Saint Laurent، وغيرهم... وأحياناً تختار من بيوت أزياء صغيرة وغير معروفة. وفي بعض الأحيان، تقصد سوق الملابس القديمة وتختار فستاناً بسعر زهيد جداً، لمجرّد أن يُعحبها ويُناسب ذوقها.

لقد استطاعت أنجيلينا أن تجعل من نفسها إحدى أهمّ أيقونات الموضة للقرن الواحد والعشرين، بأسلوبها المتميّز واختياراتها الجميلة، بغضّ النظر عن اللون أو دار الأزياء. وأنت ما رأيك؟ هل توافقين على ذلك؟

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