أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

شارابوفا بطلة لرولان غاروس للمرة الثانية في تاريخها

Google+ Print
شارابوفا بطلة لرولان غاروس للمرة الثانية في تاريخها شارابوفا بطلة لرولان غاروس للمرة الثانية في تاريخها

شارابوفا

أحرزت الروسية ماريا شارابوفا لقب بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى للتنس، التي أقيمت على ملاعب رولان غاروس، يوم السبت 7 يونيو.

وجاء تتويج شارابوفا المصنفة سابعة، على حساب الرومانية سيمونا هاليب المصنفة رابعة، بفوزها عليها بمجموعتين لواحدة، بواقع: (6-4) و (6-7) و (6-4) في المباراة النهائية، التي جاءت مثيرة جداً واستغرقت أكثر من 3 ساعات. وأحرزت ماريا شارابوفا بذلك لقب البطولة للمرة الثانية في مسيرتها الاحترافية، بعد الأولى في عام 2012، والخامسة ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى في مسيرتها الاحترافية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا