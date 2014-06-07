شارابوفا بطلة لرولان غاروس للمرة الثانية في تاريخها

أحرزت الروسية ماريا شارابوفا لقب بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى للتنس، التي أقيمت على ملاعب رولان غاروس، يوم السبت 7 يونيو.

وجاء تتويج شارابوفا المصنفة سابعة، على حساب الرومانية سيمونا هاليب المصنفة رابعة، بفوزها عليها بمجموعتين لواحدة، بواقع: (6-4) و (6-7) و (6-4) في المباراة النهائية، التي جاءت مثيرة جداً واستغرقت أكثر من 3 ساعات. وأحرزت ماريا شارابوفا بذلك لقب البطولة للمرة الثانية في مسيرتها الاحترافية، بعد الأولى في عام 2012، والخامسة ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى في مسيرتها الاحترافية.