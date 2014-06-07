بالصور.. «إنزال نورماندي» عندما حررت جيوش «الحلفاء» أوروبا من قبضة «هتلر»

نشرت صحيفة «جارديان» البريطانية صورا لمعركة «إنزال نورماندي» في فرنسا، التى شنتها قوات الحلفاء، في 6 يونيو 1944، ضد القوات النازية، مصحوبة بصور لنفس الأماكن التى شهدت المعارك الحربية ولكن في 2014، وذلك في إطار الاحتفال بذكري المعركة التى كانت بداية نهاية ألمانيا النازية.

وقالت الصحيفة البريطانية، الخميس، إن المصور بيتر ماكديرميد رصد بكاميراته الاختلافات التى طرأت على الأماكن في فرنسا وبريطانيا، التى شهدت المعركة وما بعدها، وذلك في الفترة ما بين 1944 و2014.

ووفقا لـ«جارديان»، تعتبر«إنزال نورماندي» أكبر غزو بحري في التاريخ العسكري، حيث شارك بها أكثر من 156 ألفًا من قوات الحلفاء من أجل تحرير أوروبا من الاحتلال الألماني.

وفي سياق متصل، نشر موقع «هافنجتون بوست» الأمريكي، السبت، صورا تجمع ما بين الأماكن التى شهدت الاشتباكات والتى تحولت لمزار سياحي حاليا.