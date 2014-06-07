الخرباوي لـ ONA: “الإخوان” اتفقت مع “الجزيرة” على “تزييف الجغرافيا” في “مظاهرات التنصيب”

قال الدكتور ثروت الخرباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة سوف تقوم بمظاهرات محدودة في أماكن متفرقة غدًا، وسرعان ما سيتم فض تلك المظاهرات أثناء حلف اليمين الدستورية ومراسم تنصيب الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية.

وأضاف الخرباوي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA أن عناصر الإخوان ستحاول بالاتفاق مع قناة “الجزيرة” القطرية تزييف الجغرافيا عن طريق التظاهر في أماكن بعيدة عن المحكمة الدستورية وتصويرها على أنها في محيط “الدستورية”.

واعتبر الخرباوي أن الإخوان تطور مرضهم، فبعد أن كان مرضهم نفسي أصبح مرض عقلي، لأنهم يرون واقع غير الحقيقة الموجودة، مضيفًا أن مرسي “رجل مريض نفسي”.

ويرى الخرباوي أن جماعة الإخوان تحاول أن تعطي أمل لشبابها بترويج الشائعات والأكاذيب لتحاول جعلهم يستمرون فيما هم عليه، وأن أخر تلك الشائعات كانت حول الرؤية التي أدلى بها الرئيس السيسي حول حصوله على منصب رئيس الجمهورية في حوار صحفي سابق، حيث يفسروها حسب قولهم وفقًا للغة سيدنا أدريس بأن مرسي سيعود خلال شهور قليلة إلى الحكم، فهم بذلك يحاولون جعل جمهورهم يعيش في أحلام لا يفيق منها.