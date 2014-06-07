أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

من «ويكيلكس» لـ «CIA»: نتمنى تعاونكم معنا.. ومغرد يسخر من الوكالة: أنا إرهابي

Google+ Print

cia

خاطب موقع ويكليكس المعروف بتسريب الوثائق الرسمية العالمية، وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الـ ” CIA ” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال ويكيليكس إلى جهاز الـ CIA بعد اقتحامه لعالم التواصل الاجتماعي بإنشائه لحساب رسمي، أن ويكليكس تتمنى مشاركة الـ CIA العمل وتشارك الوثائق الخاصة الرسمة  رفيعة المستوى .

وفي سياق أخر خاطب أحد متستخدمي موقع الواصل الاجتماعي “توتر” الحساب الرسم لوكالة الـ CIA مازحًا بقوله ” انا إرهابي” .

وفي الوقت الذي يرى البعض أن مثل هذه التغريدات يتم التعامل معها على أنها من قبيل المزاح والدعابة، إلا أنه وفي شهر أبريل الماضي تم اعتقال مراهقة في هولندا لقيامها بمخاطبة شركة الطيران “أميركان أيرلاينز” عبر تويتر مدعية أنها إرهابية.

يُذكر أن وكالة الاستخبارات الأميركية “CIA” قامت بالانضمام إلى “تويتر” يوم الجمعة الماضية وحظيت بأكثر من 239 ألف متابع.

وكتب القائمون على الحساب، أو أحدهم على الأقل، تغريدة اتسمت بغموض شديد ، حيث كتب “لا ننفي أو نؤكد أن هذه هي أول تغريدة لنا”.cia VS wiki

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا