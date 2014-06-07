من «ويكيلكس» لـ «CIA»: نتمنى تعاونكم معنا.. ومغرد يسخر من الوكالة: أنا إرهابي

خاطب موقع ويكليكس المعروف بتسريب الوثائق الرسمية العالمية، وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الـ ” CIA ” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال ويكيليكس إلى جهاز الـ CIA بعد اقتحامه لعالم التواصل الاجتماعي بإنشائه لحساب رسمي، أن ويكليكس تتمنى مشاركة الـ CIA العمل وتشارك الوثائق الخاصة الرسمة رفيعة المستوى .

وفي سياق أخر خاطب أحد متستخدمي موقع الواصل الاجتماعي “توتر” الحساب الرسم لوكالة الـ CIA مازحًا بقوله ” انا إرهابي” .

وفي الوقت الذي يرى البعض أن مثل هذه التغريدات يتم التعامل معها على أنها من قبيل المزاح والدعابة، إلا أنه وفي شهر أبريل الماضي تم اعتقال مراهقة في هولندا لقيامها بمخاطبة شركة الطيران “أميركان أيرلاينز” عبر تويتر مدعية أنها إرهابية.

يُذكر أن وكالة الاستخبارات الأميركية “CIA” قامت بالانضمام إلى “تويتر” يوم الجمعة الماضية وحظيت بأكثر من 239 ألف متابع.

وكتب القائمون على الحساب، أو أحدهم على الأقل، تغريدة اتسمت بغموض شديد ، حيث كتب “لا ننفي أو نؤكد أن هذه هي أول تغريدة لنا”.