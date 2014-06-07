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الدسوقى رشدى: إذا حدث تفاهم إيرانى عربى سيكون هناك شكل جديد للمنطقة

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الدسوقى رشدى: إذا حدث تفاهم إيرانى عربى سيكون هناك شكل جديد للمنطقة الدسوقى رشدى: إذا حدث تفاهم إيرانى عربى سيكون هناك شكل جديد للمنطقة

قال محمد الدسوقى رشدى، مدير تحرير "اليوم السابع"، إن حفل تنصيب المشير عبد الفتاح السيسى، غدًا سيكون فرصة جيدة لقراءة المشهد العربى، مضيفًا أننا نتحدث عن تشكيل صورة جديدة للمنطقة.

وأضاف "رشدى" خلال برنامجه "الصحافة اليوم" المذاع على فضائية "النهار اليوم"، أن وإيران والإمارات لأول مرة سيكونون فى مكان واحد، مشيرًا إلى أنه لو حدث تفاهم بين إيران وجيرانها من العرب برعاية فسيكون شكل جديد للمنطقة.

وأوضح رشدى أن اجتماع هذه الدول من الممكن أن يعنى إنهاء مسألة السلاح والنفط فى المنطقة، وينهى الصورة المرسومة للشرق الأوسط.

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