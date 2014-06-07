باحث فلكى: أطول أيام السنة حرًا وأصعبها صيامًا لن تكون ضمن رمضان هذا العام

طمأن الباحث الفلكي، علي الحجري، الصائمين هذا العام بأن الأسبوع الحرج ” اسبوع العطش ” الذي يعتبر اطول أيام السنة واكثرها حراً واصعبها صياماً في الفترة 17 – 24 يونيو، لن تكون ضمن شهر رمضان هذا العام، بل الأعوام الثلاث المقبلة في المنطقة العربية ودول مجلس التعاون الخليجي ، الأمر الذي نصح فيه المرضى تفادي الصوم لأنه يؤثر على الكلى خصوصا وقت الحر.

وأشار الحجري لـ “CNN” إلى أن هذه الفترة تأتي كل 33 سنة لاختلاف بين السنة الهجرية والميلادية ، وكانت آخر سنة كان فيها أسبوع ” العطش ” في عام 1982، والذي تصل فترة “الامساك ” (الامتناع عن الطعام والشراب) فيه إلى 15 ساعة و15 دقيقة.

وضح بأن شهر رمضان القادم لعام 1436 وعلى مدى 3 سنوات متتالية، وبالتحديد من عام 2015 وحتى 2017، سيكون الأطول في فترات الصيام، نظراً لوقوعه في أطول أيام السنة في ساعات النهار وأقصرها في ساعات الليل، وبالتحديد من تاريخ 17 وحتى 24 من شهر يونيو.