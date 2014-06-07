الحكم بسجن 3 رجال أمن روس بتهمة سرقة نسخة نادرة من الإنجيل

حكمت محكمة روسية على ثلاثة من عملاء هيئة الأمن الفيدرالي الروسية بالسجن لمحاولتهم بيع نسخة نادرة من الإنجيل تعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي، حسبما أفاد مسؤولون.

وحكمت المحكمة الروسية، بحسب ماذكرته BBC، على الكولونيل سيرجي فيديش-شيف بقضاء أكثر من ثلاث سنوات في مؤسسة عقابية بسبب سرقة طبعة غوتنبرغ للكتاب المقدس المتكونة من مجلدين من جامعة موسكو الحكومية.

وسرق الكتاب المقدس من خزانة مكتبة جامعة موسكو في عام 2009 علما بأن المخترع الألماني يوهان غوتنبرغ الذي يعد مخترع الطباعة الحديثة هو الذي طبع في الخميسينيات من القرن الخامس عشر هذه النسخة من الإنجيل في مطبعته الخاصة.

وعرض الكولونيل فيديش-شيف هذه الطبعة النادرة على جامع آثار فنية مقابل أقل من 1.15 مليون دولار (700 ألف جنيه إسترليني) أي جزء بسيط من قيمتها الحقيقية.

وحكمت المحكمة على شريكين له بعقوبات حبسية مخففة وذلك لدورهما في البحث عن مشتر لهذه النسخة.