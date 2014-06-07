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50 تسريحة مناسبة للبحر

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50 تسريحة مناسبة للبحر 50 تسريحة مناسبة للبحر

يعتبر البعض أن تسريحة الشعر غير ضرورية، حين السباحة. لكن إذا كنت تبحثين عن التميّز، يمكنك تسريح شعرك بطريقة لافتة، ومناسبة للبحر، وقادرة على رعاية جمالك، حتى لو تبلل شعرك.

من التسريحات المختارة: الضفائر بأشكالها المتنوعة، الكعكة الناعمة، الرفعة المتوسطة والتسريحات الجانبية. أشكال مختلفة تناسب كلّ أنواع الشعر، وتختلف باختلاف طوله، إضافة إلى الاكسسوارات البحرية التي يمكن إضافتها إلى تسريحاتك.

حافظي على أنوثتك وجمالك، ولا تهملي شعرك حتى خلال رحلاتك البحرية.

 

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