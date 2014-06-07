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تقنيات وضع المكياج في الحفلات الرسمية

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تقنيات وضع المكياج في الحفلات الرسمية تقنيات وضع المكياج في الحفلات الرسمية

الأربعاء 04-06-2014 14:28

هل تريدين الظهور مميّزة في السهرات والحفلات الخاصة؟ قد تشعرين بأن المكياج المميز وحده قادر على منحك الإطلالة الفريدة التي تبحثين عنها، ولكن قد تتضمن الحفلات الرسمية التصوير الذي سيحتاج بدوره إلى بعض التقنيات حتى تصلي للإطلالة الفريدة بين الأخريات في الحفل من جهة، وفي الصور من جهة أخرى.

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ولتتألقي عليك باتباع هذه الأساسيات أثناء تطبيق مكياجك:
1.اتركي لخطوة تطبيق المكياج وقتاً كافياً حتى تستطيعي القيام بتقنيات الجمال في الصور وأساسيات الجمال أيضاً.
2.اهتمي باستخدام المكياج المنطفئ، إذ سيضفي على إطلالتك مزيداً من الجاذبية والرقة من جهة، ولن يعكس الضوء عند التصوير كالمكياج اللامع من جهة أخرى.
3.إذا كنت تريدين الظهور بمكياج قوي في الصور، فعليك باستخدام الألوان الداكنة القوية في مكياجك، فالصور تقوم بتخفيف المكياج بمعدل درجتين أو ثلاث.
4.ضعي طبقة غنية من البودرة بعد كريم الأساس، حتى لا يظهر وجهك بشكل دهني مزعج في الصور.
5.لا تستخدمي الكونسيلر أفتح كثيراً من لون بشرتك الطبيعي.
6.لا تنسي تحديد حاجبيك بقلم الكحل ووضع الرموش الاصطناعية كذلك، فهذه الأمور الدقيقة ستحدث فارقاً كبيراً في مظهرك أثناء التصوير.
7.استخدمي تقنيات إبراز الشفاه حتى لا تظهر شفاهك بمظهر دقيق في الصور، واستعيني بطبقة من كريم الأساس أو قلم الشفاه قبل تطبيق أحمر الشفاه لمزيد من السماكة.

 

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