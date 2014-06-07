دراسة أمريكية: الصيام يجدد جهاز المناعة فى الإنسان

قال فريق بحثي من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة إن تجويع الجسم يحفز الخلايا الجذعية على إنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء التي تقوم بمحاربة العدوى.

ووصف فريق الدراسة الاكتشاف الجديدة،بحسب ماذكرته جريدة الشرق القطرية، بأنه “رائع” مؤكدين أن الصيام لفترة قصيرة يجدد جهاز المناعة في الإنسان، بما في ذلك كبار السن.

وأشار الفريق إلى أن الاكتشاف سيكون مفيدا بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من تلف في جهاز المناعة، وبخاصة مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيماوي. كما يمكن أن يساعد أيضا كبار السن ممن انخفضت لديهم فعالية جهاز المناعة.

وقال الأستاذ في العلوم البيولوجية والشيخوخة بالجامعة “فولتر لونجو” إن الجسم لا يجبر على استخدام مخزون سكر الجلوكوز والتخلص من الدهون أثناء الصيام فقط، لكنه يقوم أيضا بتكسير جزء من خلايا الدم البيضاء، كما تحدث خلال الصوم تغيرات تحفز الخلايا الجذعية على تجديد خلايا المناعة في الجسم.

وأضاف: “ليس هناك أي دليل على الإطلاق، على خطورة الصيام، في حين أن هناك أدلة قوية تقول انه مفيد.