استمرار العمل بتزيين قصر القبة .. وانتشار أمني بمحيطه

استمر عمال تابعين لمحافظة القاهرة بتزيين محيط قصر القبة حتى الأن ، حيث شهد القصر عمليات تجديد شملت؛ إعادة طلاء الجدران و البوابات ، و إزالة العبارات المكتوبة, حملات نظافة وتشجير ، إصلاح الارصفة ، إضافة إلى صيانة للأعمدة الكهربائية الموجودة بمحيط القصر ، استعدادًا لاستقبال عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الجديد وحفل تنصيبه غدًا الأحد .

وتزينت حدائق القصر الخارجية و الداخلية بزراعة أشجار ونباتات جديدة ، وتم طلاء أسوارها .

و أفاد مراسل وكالة ONA للأنباء أن قوات الأمن انتشرت في محيط القصر ، لمنع اقتراب أي عناصر من مثيري الشغب أو مظاهرات معارضة .

(المراسل : شمس الدين مرتضى)