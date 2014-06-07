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استمرار العمل بتزيين قصر القبة .. وانتشار أمني بمحيطه

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استمرار العمل بتزيين قصر القبة .. وانتشار أمني بمحيطه استمرار العمل بتزيين قصر القبة .. وانتشار أمني بمحيطه

قصر القبة يتزين لاستقبال

استمر عمال تابعين لمحافظة القاهرة بتزيين محيط قصر القبة حتى الأن ، حيث شهد القصر عمليات تجديد شملت؛ إعادة طلاء الجدران و البوابات ، و إزالة العبارات المكتوبة, حملات نظافة وتشجير  ، إصلاح الارصفة ، إضافة إلى صيانة للأعمدة الكهربائية الموجودة بمحيط القصر ، استعدادًا لاستقبال عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الجديد وحفل تنصيبه غدًا الأحد .

وتزينت حدائق القصر الخارجية و الداخلية بزراعة أشجار ونباتات جديدة ، وتم طلاء أسوارها .

و أفاد مراسل وكالة ONA للأنباء أن قوات الأمن انتشرت في محيط القصر ، لمنع اقتراب أي عناصر من مثيري الشغب أو مظاهرات معارضة .

(المراسل : شمس  الدين مرتضى)

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