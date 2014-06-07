كايت ميدلتون والأمير ويليام يشاركان في ذكرى إنزال نورماندي

سافرت أمس الجمعة دوقة كامبريدج Kate Middleton مع زوجها الأمير William إلى فرنسا للمشاركة في الذكرى الـ 70 لإنزال نورماندي، الذي حصل في 6 حزيران من عام 1944.

هذا اليوم، يُطلق عليه اسم الـ D-Day، ويشارك فيه، كلّ عام، أهمّ الشخصيات والأمراء والملوك من مختلف البلدان الأوروبية.

حطّت Kate مع زوجها في مطار Caen ، ثمّ قاما بزيارة النورماندي قبل حضور حفلة الشاي التي أقيمت في آرومانش.

إلى جانب دوق ودوقة كامبريدج، شارك في هذا الحدث التاريخي العالمي، كلّ من الرئيس الأمريكي Barack Obama، الأمير Charles وزوجته دوقة كورنوال Camilla، وملكة بريطانيا Elizabeth وغيرهم الكثير.

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