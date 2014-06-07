أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة -
تليفزيون إسباني: ترامب يلزم نفسه بتعاون عسكري أكبر مع السيسي -
كاتب كويتي: أوباما دمر المنطقة العربية.. وترامب يمكنه إصلاحها -
فيديو| الغيطي: «تفجير سان بطرسبرج» كان يستهدف بوتين -
طارق فهمي: احتفاء أمريكا بالرئيس يجب أن يترجم لإجراءات فعلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كايت ميدلتون والأمير ويليام يشاركان في ذكرى إنزال نورماندي

Google+ Print

السبت 07-06-2014 17:23

سافرت أمس الجمعة دوقة كامبريدج Kate Middleton مع زوجها الأمير William إلى فرنسا للمشاركة في الذكرى الـ 70 لإنزال نورماندي، الذي حصل في 6 حزيران من عام 1944.

هذا اليوم، يُطلق عليه اسم الـ D-Day، ويشارك فيه، كلّ عام، أهمّ الشخصيات والأمراء والملوك من مختلف البلدان الأوروبية.

حطّت Kate مع زوجها في مطار Caen ، ثمّ قاما بزيارة النورماندي قبل حضور حفلة الشاي التي أقيمت في آرومانش.

إلى جانب دوق ودوقة كامبريدج، شارك في هذا الحدث التاريخي العالمي، كلّ من الرئيس الأمريكي Barack Obama، الأمير Charles وزوجته دوقة كورنوال Camilla، وملكة بريطانيا Elizabeth وغيرهم الكثير.

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي