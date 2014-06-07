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هل تعيد نانسي عجرم حساباتها وتقتحم التمثيل؟

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هل تعيد نانسي عجرم حساباتها وتقتحم التمثيل؟ هل تعيد نانسي عجرم حساباتها وتقتحم التمثيل؟

السبت 07-06-2014 17:26

بعد صدور كليبها الأخير "مش فارقة كتير"، الذي صوّرته النجمة اللبنانية نانسي عجرم في لبنان، تحت إدارة المخرج اللبناني سعيد الماروق، طالب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نانسي بضرورة خوض مجال التمثيل، بالنظر إلى إتقانها دورها التمثيلي الأخير في الكليب، والذي أدّته بطريقة مبتكرة وبإحساس عالٍ. ولكنها ليست المرة الأولى التي تنجح فيها نانسي في إيصال فكرتها إلى المشاهد، ثمّ تُفلح بإقناعه بالدور الذي تقوم به.
ففي كلّ كليب، قامت نانسي بتصويره، كان الجمهور يقف لها ويُطالبها بأن تصبح ممثلة، لاسيّما في خضم ما نراه من موجة دخول الفنانات عالم التمثيل.
وقد انهالت التعليقات الإيجابية على كليب نانسي الجديد الذي حصد في أقلّ من أسبوع حوالى المليون مشاهدة على حسابها الرسمي في موقع "يوتيوب"، كما بدأ بثه على القنوات الفضائية، حيث احتلّ المراتب الأولى.
فهل ستقتنع نانسي، فنراها في مشهد تمثيلي قريباً؟!
ربّما لا تريد نانسي أن تلحق بالقطار المنطلق حالياً على الساحة الفنية، كونها لا تزال تعيش انتصارات فنيّة ولا تحتاج إلى التمثيل لتزيد من شعبيتها!.

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سيدتي