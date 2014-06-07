كاترين زيتا جونز تحرج زوجها مايكل دوغلاس أمام النجوم

أحرجت النجمة العالمية Catherine Zeta-Jones زوجها Michael Douglas خلال حضورهما حفل AFI Life Achievement Award ceremony، إذ قبلّت الممثل Morgan Freeman على فمه أمام الجميع.

Douglas الذي كان يقف إلى جانبها حين قبلّت Morgan، لم يبدِ انزعاجه من هذا التصرّف الجريء، بل ابتسم وتابع، كأنّ شيئاً لم يكن.

ومن الواضح أن Catherine و Michael عادا ليظهران معاً في المناسبات والاحتفالات، بعد انتشار العديد من الأخبار حول احتمال انفصالهما.

تمّ خلال الحفل، الذي أقيم في لوس أنجلوس، مساء الخميس، تكريم الكاتبة والممثلة والناشطة السياسية Jane Fonda، بحضور نخبة من ألمع النجوم، أبرزهم الممثلة Cameron Diaz، التي أعلنت ارتباطها بشاب أصغر منها سناً، و Melanie Griffith التي طلبت الطلاق من زوجها Antonio Banderas.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"