ريكي مارتن يسحر جمهور مهرجان موازين ولا يأبه بتعليق هيفاء وهبي

صور سلمى مليح

أبهر النجم العالمي ريكي مارتن جمهور منصة السويسي في الدورة الثالثة عشر لـ مهرجان موازين ، باستعراضات فنية متواصلة وبإيقاع سريع وحماسي.

إستعراضات مغنّي البوب البورتوريكي نالت إعجاب الحضور في السهرة ما قبل الأخيرة للمهرجان، حيث تمايل الجمهور الذي ضمّ أجانب من مختلف بلدان العالم مثل إسبانيا، الأوكوادور، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، كوريا وغيرها... ومن فئات عمرية مختلفة على أنغام أشهر أغانيه لمدة تزيد على الساعة والنصف.

الفائز بجائزة الغرامي ريكي وفرقته الراقصة حرصوا على تغيير ملابسهم وحركاتهم الراقصة في كل أغنية ، كما تنوعت أغانيه بين الرومانسية الهادئة والإيقاعية التي جعلت الجمهور يرقص بحماس و بأعداد غفيرة قد تجعل منه نجم المهرجان الأول هذا العام، متفوقّاً بذلك حتى على النجم البلجيكي ستروماي الذي إستقطب أكبر جمهور في موازين 2014.

وحسب بيان رسمي من إدارة المهرجان، فقد بلغ عدد جمهور ريكي 200000 متفرجاً.

ألقى ريكي التحيّة على جمهور منصة السويسي باللغة الفرنسية تارة وبلغة العم السام تارة أخرى حيث قال "شرف لي أن أشارك في المهرجان وسعيد بوجودي معكم .. ومتأكد أن المغاربة يعرفون كيف يعيشون بحرية على إيقاع الموسيقى".

وقال عز الدين منتصر أي مقدّم نجوم منصة السويسي خلال هذه الدورة، "ريكي حرص على أكل الطاجين المغربي والكسكس خلال زيارة قال أنها الأولى للمغرب ولن تكون بالتأكيد الأخيرة".

وأضاف منتصر أن مارتن الذي أبدى رغبته في إحياء العديد من الحفلات مستقبلاً، ظهرت على ذراعيه نقوش حناء مغربية.

كان ريكي في أوج عطائه الفني مبتهجاً وفخوراً بجمهوره، وبعد توديع الجمهور في لحظات تواصل حميمي وتحيات بكل اللغات بما فيها العربية، عاد ليغيّر ملابسه ويهدي الجمهور أغنية أخرى قبل أن يودعه بالشكر ويحمل العلم المغربي بفرح ويقبلّه في تقدير كبير للمغرب ومواطنيه. وقال المغني العالمي ريكى مارتن خلال مؤتمره الصحافي إنها المرة الأولى التي يزور فيها المغرب أو بلد عربي في إطار مهرجان فني ، وقبلها لبنان لكن فقط لإحياء سهرة برنامج The Voice.

وأضاف أنه يعتبر نفسه شخصاً محظوظاً في حياته الفنية ﻷنه وجد من يساعده ويقدم له النصيحة في بداية حياته، كما أنه تنبّأ بنجاح حفل موازين لأن الموسيقى توحّد كل الشعوب.

كما لم يهتم ريكي بسؤال إستفزازي وجهّه له أحد الصحافيين، وسأله فيه عن رأيه بما قالته الفنانة هيفاء وهبي بشأن إستضافته في برنامج The Voice، حيث إعتبرت أنه لم يحظ بالاستقبال الذي يستحقه، وقال إنه لم يسمع بهذا التعليق ولا يهتم به لأنه ذهب للبرنامج من أجل الغناء والاستمتاع لا غير.

كما استغرب ريكي من خبر عرضه عليه أحد الصحافيين خلال المؤتمر، وهو ما كتبته عنه إحدى المجلات الأمريكية الخاصة بالمال والأعمال حينما صنفّته ضمن أغنى فناني العالم، ومن الواضح أن المعلومة كانت جديدة عليه فطلب من الصحافي أن يريه إياها على الـ I pad، كما أثار الخبر مدير أعمال ريكي الذي أطلّ ليتعرّف عن السائل. أمّا عن النصيحة التي يحب أن يوجهّها للجيل الجديد من الفنانين فقال "أطالبهم بأن يحيطوا أنفسهم بأشخاص صالحين يخافون عليهم وعلى نجاحهم."

تجدر الإشارة إلى أن ريكى مارتن رفض الحديث عن أي شيء يمس حياته الشخصية، ولفت إلى أنه حضر فقط من أجل الحديث عن الفن والموسيقى، لكنه تحدث عن إبنيه التوأم فانتيو وماتيس وقال أنهما طوال الوقت معه ويرافقانه في كل سفريّاته لأنه يريدهما أن يتعرفّا على ثقافات أخرى.

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