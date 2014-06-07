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شبيهة كيم كردشيان تترأس عصابة قتل ومخدرات

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السبت 07-06-2014 18:55

أثارت Claudia Ochoa Felix، التي أطلق عليها معجبوها اسم Kim Kardashian المكسيك، ضجّة كبيرة، بعد تعيينها رئيسة لـ Los Antrax، إحدى أخطر وأفظع عصابات القتل في المكسيك.
Claudia الملقبّة بإمبراطورة Antrax، والبالغة من العمر 37 عاماً، تعمل مع عصابة Sinaloa cartel، التي تُتاجر بالمخدّرات وتنفّذ أبشع جرائم القتل والسلب والاعتداء.
Ochoa Felix هي أمّ لثلاثة أطفال، ومتزوّجة من تاجر مخدّرات يُعرف باسم El Chavo.
وأفادت بعض وسائل الإعلام المكسيكيّة بأنّClaudia Ochoa Felix تولّت رئاسة العصابة، بعد إلقاء القبض على زعيم العصابة Jose Rodrigo Arechiga Gamboa في أمستردام منذ فترة قصيرة.
يُشار إلى أنّ Felix هي من أشدّ المعجبين بالنجمة العالمية Kim Kardashian، كما أنّها تحاول دائماً التشبّه بها من حيث الشكل والأسلوب.

 

شبيهة Kim Kardashian قردة؟!
 

 

 

 

 

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