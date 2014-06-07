الملاحة الجوية: الحركة لم تتأثر بزحام وفود مشاركة فى تنصيب السيسى

نفى الكابتن إيهاب محيى، رئيس شركة الملاحة الجوية، تأثر الحركة الجوية بمطار القاهرة سلبًا، بسبب استقبال الوفود المشاركة فى احتفالات تنصيب السيسى، سواء كان ذلك فى الهبوط أو الإقلاع بمختلف شركات الطيران.

وأضاف "محيى" فى تصريحات صحفية، أن أولوية الهبوط تكون لطائرات الرؤساء وفقًا للقواعد الدولية، وذلك لم يؤثر على حركة الهبوط أو الإقلاع بمطار القاهرة، وإنما شهدت حركة الطيران انتظامًا ملحوظًا.

جدير بالذكر أن مطار القاهرة الدولى استقبل اليوم، السبت، عددًا من الوفود الرئاسية التى تزور البلاد للمشاركة فى حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى.