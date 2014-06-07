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سفيرة مصر فى جواتيمالا تحضر مراسم تنصيب رئيس السلفادور الجديد

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سفيرة مصر فى جواتيمالا تحضر مراسم تنصيب رئيس السلفادور الجديد سفيرة مصر فى جواتيمالا تحضر مراسم تنصيب رئيس السلفادور الجديد

شاركت دينا الصيحى، سفيرة بجواتيمالا، فى مراسم تنصيب رئيس السلفادور الجديد "سيلفادور سانشيز" والذى أعرب بدوره عن امتنان بلاده لقيام مصر بإيفاد ممثل لها للمشاركة فى مراسم التنصيب ما يعبر عن دعم مصر للحكومة السلفادورية الجديدة.

من ناحية أخرى، التقت الصيحى وزير خارجية السلفادور، كما التقت بعدد من المسئولين بالوزارة حيث تناولت اللقاءات مستجدات العملية السياسية فى مصر ونتائج الانتخابات الرئاسية.

وأبدى المسئولون فى السلفادور اهتمامًا بالتعرف على التجربة المصرية فى مشاركة المصريين فى الخارج فى الاستحقاقات الدستورية المختلفة فى ضوء تطلع السلفادور لإشراك السلفادوريين فى الخارج فى التصويت فى الاستحقاقات المقبلة.

وأعرب المسئولون فى السلفادور عن تطلع بلادهم لتعزيز العلاقات مع مصر على كل الأصعدة خاصة فى ضوء تواكب تولى الرئيس السلفادورى الجديد مهام منصبه مع اختيار الشعب المصرى لرئيسه بمشاركة وتأييد واسعين.

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