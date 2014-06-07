أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

قناة السويس للحاويات تطالب القيادات النقابية بتحمل مسئوليتهم العمالية

Google+ Print
قناة السويس للحاويات تطالب القيادات النقابية بتحمل مسئوليتهم العمالية قناة السويس للحاويات تطالب القيادات النقابية بتحمل مسئوليتهم العمالية

أعلنت شركة قناة السويس للحاويات ببورسعيد عن وقف الإجازات السنوية للعاملين خلال شهر يونيو، خاصة بعد أن شهدت انخفاضًا يقارب 40% خلال الفترة الماضية.

يأتى ذلك لضمان الحفاظ على قدرات الشركة فى تلبية متطلبات عملائها وتوفير طاقة العمل اللازمة، لتلبية تلك المتطلبات مع تخصيص مكافأة استثنائية لعامليها، الذين صمدوا بجهودهم خلال الشهر الماضى فى ظل تزايد أيام الغياب والمرضى، وتقديرًا لتحملهم لتلك الصعاب تقررت المكافأة الاستثنائية لجميع العاملين ممن لم يحصلوا على أيام غياب أو مرضى خلال الشهر الماضى.

وطالبت إدارة الشركة القيادات النقابية بتحمل مسئولياتهم العمالية، وأن يتحدوا مع الإدارة لخدمة مصلحة الشركة وموظفيها لعودة العمل إلى مستواه الطبيعى، وشجعتهم للعودة إلى واجباتهم الوظيفية كموظفين، والإسهام فى عودة الطاقة التشغيلية للعمليات إلى مستواها الطبيعى.

وقد أكدت الشركة على دعمها لمهامهم النقابية، فقد بلغ عدد الأيام الممنوحة لهم للعمل النقابى 448 يوم إجازة تفرغ نقابى، وذلك منذ توليهم المسئولية فى مارس 2014، ولكنها طالبتهم اليوم بالعودة لأولوية العمل فى ظل تلك الظروف، مع استمرار دعم مهامهم النقابية وفق القانون .

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365