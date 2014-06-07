قناة السويس للحاويات تطالب القيادات النقابية بتحمل مسئوليتهم العمالية

أعلنت شركة قناة السويس للحاويات ببورسعيد عن وقف الإجازات السنوية للعاملين خلال شهر يونيو، خاصة بعد أن شهدت انخفاضًا يقارب 40% خلال الفترة الماضية.

يأتى ذلك لضمان الحفاظ على قدرات الشركة فى تلبية متطلبات عملائها وتوفير طاقة العمل اللازمة، لتلبية تلك المتطلبات مع تخصيص مكافأة استثنائية لعامليها، الذين صمدوا بجهودهم خلال الشهر الماضى فى ظل تزايد أيام الغياب والمرضى، وتقديرًا لتحملهم لتلك الصعاب تقررت المكافأة الاستثنائية لجميع العاملين ممن لم يحصلوا على أيام غياب أو مرضى خلال الشهر الماضى.

وطالبت إدارة الشركة القيادات النقابية بتحمل مسئولياتهم العمالية، وأن يتحدوا مع الإدارة لخدمة مصلحة الشركة وموظفيها لعودة العمل إلى مستواه الطبيعى، وشجعتهم للعودة إلى واجباتهم الوظيفية كموظفين، والإسهام فى عودة الطاقة التشغيلية للعمليات إلى مستواها الطبيعى.

وقد أكدت الشركة على دعمها لمهامهم النقابية، فقد بلغ عدد الأيام الممنوحة لهم للعمل النقابى 448 يوم إجازة تفرغ نقابى، وذلك منذ توليهم المسئولية فى مارس 2014، ولكنها طالبتهم اليوم بالعودة لأولوية العمل فى ظل تلك الظروف، مع استمرار دعم مهامهم النقابية وفق القانون .