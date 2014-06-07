جامعة عين شمس: استحداث دبلومة لتخريج فنيين للصوت والكاميرا

قال الدكتور محمد الحسينى الطوخى، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة أدخلت دبلومات مهنية جديدة فى مختلف المجالات، من بينها دبلومة فى الموسيقى و 3 آخرين بكلية الزراعة.

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، خلال مهرجان تكريم خريجي الدبلومات المهنية 2014 لمركز التعليم المفتوح بدار الضيافة بجامعة عين شمس، أن الجامعة بدأت تجربة الصحافة المهنية بالتعاون مع جريدة الجمهورية، والتى تتيح للخريجين تعلم وتطبيق الفنون الصحفية، والآن هى بصدد إنشاء دبلومة مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتخريج فنيين فى الصوت والكاميرا كتجربة رائدة فى خدمة المجتمع.

واختتم الطوخى قائلا: "الدبلومات حلقة من حلقات خدمة المجتمع لإتاحة فرص للتعلم فى مجالات مختلفة".



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