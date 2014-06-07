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"اليوم السابع": الغش للجميع فى مهرجان الثانوية

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تحت عنوان "الغش للجميع فى مهرجان الثانوية"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد الغد الأحد، كواليس أول أيام ماراثون الثانوية العامة، واعتراف وزارة التربية والتعليم بتسريب نسخة من أسئلة امتحان مادة اللغة العربية.

وينفرد "اليوم السابع" فى عدد الأحد، بتفاصيل اللمسات الأخيرة لمراسم تنصيب المشير عبد الفتاح السيسى، رئيسًا للبلاد، وكل الاستعدادات الأمنية لحركة الوفود العربية والدولية المشاركة فى المراسم.

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