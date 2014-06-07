بالأسماء.. ننشر نتيجة انتخابات نادى قضاة بنى سويف

بعد منافسة شرسة بين المرشحين لانتخابات نادى قضاة بنى سويف التى أجريت أمس الجمعة أعلنت نتيجة الفائزين فى الانتخابات اليوم بعد انتهاء عملية فرز الأصوات، وأسفرت النتيجة عن فوز المستشار محمد عصمت بمقعد رئيس النادى وعلى مقاعد المستشارين فاز المستشارون أبو الحسين فتحى ومحمد صلاح الصايم وأشرف محمد على وأحمد البدوى.

أما مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم فقد أسفرت النتيجة عن فوز المستشارون محسن حنفى وأحمد فريد ومحمد ذكرى وأحمد قورة، وعلى مقاعد النيابة فاز كل من أحمد الحميلى ومحمد جمال حمزة وأحمد سلامة أبو سيف وأحمد محمود شنب.

من جانبه قال أحمد محمود شنب الفائز على مقاعد النيابة فى تصريحات خاصة لليوم السابع إنه ومن معه من ممثلى الشباب وجميع الفائزين فى الانتخابات لديهم خطة كبيرة وطموحة للتطوير وخدمة أعضاء النادى والاستجابة لمطالبهم،وأنه سيكون دائما هناك حوار مفتوح وتواصل مع الأعضاء.

جدير بالذكر أن الانتخابات التى عقدت أمس الجمعة حضرها 504 أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية للنادى وعددهم 680 عضو ا، نادى القضاة، بنى سويف.