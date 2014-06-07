بي بي سي: كوستا يرغب في الانضمام لتشيلسي قبل المونديال

لندن، (إفي): كشفت تقارير اخبارية اليوم أن نادي تشيلسي الإنجليزي يسعى لضم دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني قبل انطلاق مونديال البرازيل الخميس المقبل.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم، نقلا عن مصادر من النادي الإنجليزي، إلى أن الأخير يشعر بـ"احباط" لعدم احراز تقدم في الصفقة، ويرغب في ضم المهاجم الإسباني البرازيلي قبل انطلاق المونديال.

وأوضحت المصادر أن النادي تقدم بعرض بلغت قيمته 32 مليون جنيه إسترليني (38.4 مليون يورو) لضم اللاعب، وهي القيمة التي تعادل الشرط الجزائي المنصوص عليه في تعاقده مع النادي الإسباني، كما أن اللاعب أخطر إدارة "الروخيبلانكوس" برغبته في الانتقال إلى صفوف "البلوز"، وفقا لـ(بي بي سي).

وأضافت المصادر "يرغب تشيلسي في بدء توثيق الصفقة مع أتلتيكو مدريد رسميا في أقرب وقت ممكن، كي يتمكن اللاعب من التركيز في المونديال"، مشيرة إلى أن اللاعب طلب من النادي قبول العرض الذي تقدم به "البلوز".

كانت هيئة الإذاعة البريطانية وصحيفة (جارديان) قد أكدتا الأربعاء الماضي أن اللاعب اجتاز الكشف الطبي تمهيدا لانتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي.