جيرارد: الشعر الأبيض؟ عمري 34 عاما، كاراجر ' شاب ' في سن الـ24

سخر قائد إنجلترا ستيفن جيرارد من الشعيرات البيضاء التي بدأت تظهر على رأسه وذقنه، ولكنه استشهد بزميله المدافع السابق في ليفربول جيمي كاراجير.

وتلعب إنجلترا ضمن المجموعة D إلى جانب إيطاليا وأوروجواي وكوستاريكا، وتفتتح مبارياتها بلقاء المنتخب الإيطالي يوم 14 يونيو الجاري.

سخر قائد منتخب إنجلترا ممن تحدثوا عن الشعيرات البيضاء التي بدأت تغزو شعره وذقنه.

وقال جيرارد: "أنا في الرابعة والثلاثين والشعر الأبيض سيأتي".

وأضاف "لكن أنظروا إلى جيمي كاراجر، لقد بدأ الشعر الأبيض يظهر عنده وهو في الرابعة والعشرين من عمره".