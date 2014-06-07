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جيرارد: الشعر الأبيض؟ عمري 34 عاما، كاراجر ' شاب ' في سن الـ24

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جيرارد: الشعر الأبيض؟ عمري 34 عاما، كاراجر ' شاب ' في سن الـ24 جيرارد: الشعر الأبيض؟ عمري 34 عاما، كاراجر ' شاب ' في سن الـ24

سخر قائد إنجلترا ستيفن جيرارد من الشعيرات البيضاء التي بدأت تظهر على رأسه وذقنه، ولكنه استشهد بزميله المدافع السابق في ليفربول جيمي كاراجير.

وتلعب إنجلترا ضمن المجموعة D إلى جانب إيطاليا وأوروجواي وكوستاريكا، وتفتتح مبارياتها بلقاء الإيطالي يوم 14 يونيو الجاري.

سخر قائد منتخب إنجلترا ممن تحدثوا عن الشعيرات البيضاء التي بدأت تغزو شعره وذقنه.

وقال جيرارد: "أنا في الرابعة والثلاثين والشعر الأبيض سيأتي".

وأضاف "لكن أنظروا إلى جيمي كاراجر، لقد بدأ الشعر الأبيض يظهر عنده وهو في الرابعة والعشرين من عمره".

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فيديو اليوم السابع

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