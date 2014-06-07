ماركا: ريال مدريد يضع بديلين لبوجبا وفيدال

(إفي): كشفت تقارير إخبارية اليوم السبت أن شكوكا تساور الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني بشأن إمكانية ضم لاعبي خط الوسط، التشيلي أرتورو فيدال والفرنسي باول بوجبا، إلى الفريق الملكي، الأمر الذي دفعه لطرح اسمين بديلين.

وأشارت صحيفة (ماركا) الإسبانية اليوم إلى أن تلك الشكوك دفعت أنشيلوتي لطرح اسمي راميريس، لاعب تشيلسي الإنجليزي وماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان على الطاولة.

وأوضح المصدر أن أنشيلوتي سبق وأن تعاقد مع راميريس (27 عاما) أثناء توليه تدريب النادي الإنجليزي في 2010 ويعرفه على نحو جيد.

ولكن المشكلة وفقا للمصدر في أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لـ"البلوز" يعتمد على اللاعب، ما قد يعقد الصفقة.

ولا يختلف وضع فيراتي كثيرا، فقد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان عندما كان أنشيلوتي مدربا له، ولكنه جدد تعاقده مؤخرا مع النادي الفرنسي، الذي لا يرغب في التخلي عن اللاعب، وفقا للمصدر.