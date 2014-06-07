ميسي يشارك في البحث عن أطفال فقدوا في حقبة الديكتاتورية الأرجنتينية

بوينوس أيرس، (إفي): انضم اللاعبون الأرجنتينيون ليونيل ميسي وخابيير ماسكيرانو وإيزيكيل لافيتزي إلى حملة للمطالبة بالتعاون في البحث عن أحفاد المفقودين خلال آخر حقب الدكتاتورية التي شهدتها البلاد في الفترة بين 1976 و1983.

وذكرت مصادر من اتحاد (جدات ميدان مايو) المدافع عن حقوق الإنسان لوكالة (إفي) أن اللاعبين الثلاثة الدوليين شاركوا في إعلان تم تصويره أمس ويحث فيه المواطنين الذين الذين تساورهم شكوك حول هوياتهم، بالتوجه إلى مقر المنظمة الحقوقية للحصول على المساعدة.

ومن المنتظر أن يتم بث الإعلان الذي جرى تصويره في ضواحي العاصمة بوينوس أيرس، خلال الأيام القادمة قبيل انطلاق المونديال.

جدير بالذكر أن 110 طفل كانوا قد سرقوا خلال حقبة الدكتاتورية، تمكنوا من استعادة هوياتهم، إلا أن هناك 400 شكوى تتعلق بحالات مماثلة، كما أن عائلات وضعت عينات في بنوك الحامض النووي (دي إن إيه) على أمل استعادة أبناءهم أو أحفادهم المفقودين.

ومن المعروف أن فترة الديكتاتورية العسكرية في الأرجنتين والتي يعتبر الرئيس السابق خورخي فيديلا أبرز رموزها شهدت تعرض 30 ألف شخص لحالات اختفاء قسري، وتجري محاكمة الأحياء من رموزها ومن بينهم فيديلا نفسه.