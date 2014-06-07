معارك بين «داعش» والأمن قرب بغداد

قال مسؤول بالشرطة العراقية، السبت، إن «الاشتباكات بين عناصر تنظيم (الدولة الإسلامية في الدولة الإسلامية في العراق والشام)،(داعش) وقوات الأمن تصاعدت في مناطق شاسعة من شمال وغرب البلاد، وباتت قريبة من العاصمة، بغداد».

وأوضح النقيب بشرطة محافظة صلاح الدين، عمر الجبوري، أن «المعارك دائرة بين مسلحي (داعش) وقوات الأمن في منطقتين بمحافظة صلاح الدين، على طريق بغداد نينوى، الأولى في بلدة الإسحاقي، والثانية في منطقة محططة».

يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي تدور فيه معارك شرسة في محافظة نينوى، تمكن فيها مسلحو «داعش» من السيطرة فيها على مناطق بالموصل، بينما تمكن مسلحون بالتنظيم من فرض سيطرتهم على مبنى جامعة بمحافظة الأنبار، واحتجزوا رهائن من الطلاب قبل إطلاق سراحهم.