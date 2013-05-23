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رئيس "كهرباء الإسكندرية": تلقينا خطاب بشأن إدخال التيار للمحطة

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رئيس "كهرباء الإسكندرية": تلقينا خطاب بشأن إدخال التيار للمحطة رئيس "كهرباء الإسكندرية": تلقينا خطاب بشأن إدخال التيار للمحطة

علق المهندس محمد على بكر، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الإسكندرية، ما نشرته "اليوم السابع" بشأن عدم ترخيص المرافق بمحطة سيدى جابر، قائلاً: "تلقينا خطاب من المحافظة بشأن إدخال الكهرباء للمحطة".

وأضاف "بكر"، خلال تصريحات لـ"اليوم السابع": "ليس لدينا معلومة بشأن ترخيص المرافق بمحطة سيدى جابر أم لا، ولكننا نعلم أن وزير النقل قام بافتتاح مشروع تطوير محطة سيدى جابر".

وحول انقطاع التيار الكهربائى، قال "بكر": "انقطاع الكهرباء بطريقة جزئية فى مصلحة الشعب، لتخفيف الأحمال حتى لا تعيش تحت ظلام دامس، وفى حالة عدم فصل الكهرباء ستتعرض وحدات توليد الكهرباء للتدمير".

وكانت تصريحات الدكتور المهندس وليد عبد الغفار، رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية محور قناة السويس، خلال ندوته بنادى المهندسين يوم السبت الماضى بعنوان"تنمية محور قناة السويس انطلاقة اقتصادية ونهضة حضارية"، قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بشأن محطة سيدى جابر التى تعمل حتى الآن بمرافق غير مرخصة.

وأنتقد "عبد الغفار" النظام البيروقراطى الموجود فى مؤسسات الدولة فى مصر، والتى أثرت بالسلب على الاستثمارات المصرية.

وأكد أن البيروقراطية وراء تعطيل ترخيص دخول المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحى بمحطة سيدى جابر".

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مصر 365

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