وزير الصحة: لابد من تقليل أعداد الطلاب في منظومة التعليم الطبي

أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان ، على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية العالمية في تطوير المنظومة الصحية جاء ذلك خلال لقائه الدكتور سمير بانوب أحد الخبراء العالميين في وضع السياسات الصحية في عدد من دول العالم.

وقد ناقش وزير الصحة خلال اللقاء، الأفكار التي تصب في مصلحة المريض المصري وخاصة مشروع التأمين الصحي ، فيما أشار الدكتور سمير أبانوب إلى منظومة التعليم الطبي والأعداد الكبيرة التي يتم قبولها في الجامعات الحكومية والخاصة لافتًا الى ضرورة تقليل أعداد المقبولين وعدم فتح جامعات جديدة.

أعلن وزير الصحة والسكان عن التعاون الدائم مع وزارة التعليم العالي من خلال المجلس الأعلى للصحة والتنسيق فى هذا الشأن ، مشيرًا إلى حرصه على تبادل الخبرات وأهمية البعثات التدريبية لشباب الأطباء فى مختلف التخصصات الطبية والتخصصات الإدارية مثل التخطيط الصحي والسياسات الصحية والبيئة الصحيه.

وطالب عدوى بأنَّ تقوم لجنة المصرين فى الخارج بتحمل المسئولية الوطنية والمساهمة في تدريب الأطباء في المستشفيات الحكومية المصرية.

وفى نهاية اللقاء اعتذر د. سمير بانوب عن ما نسبت اليه من تصريحات مسيئة بخصوص وزارة الصحة وأبدي أسفه لاستخدام تصريحاته بشكل مبالغ فيه .