رئيس عام امتحان الثانوية العامة: واقعة تسريب اجزاء من ورقة اسئلة بسوهاج فردية

أكد محمد سعد رئيس عام امتحان الثانوية العامة أن ما نشر ببعض المواقع الإلكترونية لأجزاء من ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية بعد مضي ساعة من بدء الامتحان لم يكن سوى حالة فردية بلجنة مدرسة المراغة الابتدائية المشتركة بسوهاج.

وقال سعد إن ما تم نشره هو جزء من ورقة الامتحان تم إرساله من خلال شبكة الانترنت (تويتر) من حساب أحد الطلاب الممتحنين.

وقد قامت غرفة العمليات المركزية بالوزارة في الحال بالتواصل الفوري مع رئيس اللجنة وتكليفه بالتوجه إلي مقر اللجنة الفرعية داخل اللجنة وبصحبته مندوب الأمن باللجنة، وتم تفتيش الطالب بواسطة العصا الالكترونية الخاصة بالكشف عن الأجهزة الإلكترونية، ولم يعثر معه علي أي جهاز موبايل، وتم عمل مسح إلكتروني للجنة وتم العثور علي هاتف محمول مع أحد الملاحظين باللجنة، وعلي الفور تم التحفظ علي الهاتف المحمول وإحالة المسئولين بناءً علي تعليمات السيد الأستاذ الدكتور الوزير للتحقيق الفوري.

وفي ذات السياق أكد سعد أنه قد تم إجهاض محاولة الغش الإلكتروني التي رصدتها غرفة العمليات عن طريق الرصد الفوري لمصدر تصوير ورقة الأسئلة وتحديد اسم الطالب الذى وزعت عليه الورقة التي تم تصوير جزء منها، التفتيش الفوري للطالب واللجنة الفرعية وتحديد مكان وجود الجهاز الذي استخدم في عملية التصوير، إيقاف وصول أي إجابات للأسئلة التي تم تصويرها إلي اللجان بأي طرق إلكترونية مع مسح اللجان الفرعية بالأجهزة للتأكد من عدم وجود أجهزة محمول مع الطلاب.

ولحين إنهاء إجراءات التحقيق في هذا الموضوع قامت الوزارة بتغيير رئيس لجنة المراغة الابتدائية بسوهاج كما قامت بإنهاء ندب الملاحظين الذين حدثت الواقعة داخل اللجنة المكلفين بأداء أعمال الملاحظة بها.

> أ ش أ