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ميدو: جيل الزمالك الحالي قادر على استعادة لقب الأبطال

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ميدو: جيل الزمالك الحالي قادر على استعادة لقب الأبطال ميدو: جيل الزمالك الحالي قادر على استعادة لقب الأبطال

يؤمن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك أن الجيل الحالي في الفريق الأبيض قادر على استعادة لقب دوري الأبطال الغائب منذ 10 سنوات.

ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام في لومباشي الرابعة عصر الأحد.

وقال ميدو في تصريحات لموقع مازيمبي الرسمي عقب وصول بعثة الزمالك: "هذه خبرة جديدة بالنسبة لي وتجربة رائعة، أتمنى أن أنجح في استعادة اللقب الغائب منذ 10 سنوات".

وأضاف "هذا الجيل لديه فرصة جيدة للفوز بدوري الأبطال، ولتحقيق ذلك علينا أن نقدم نتائج جيدة خارج الأرض".

وخسر الزمالك أمام فيتا كلوب في الجولة الأولى بالكونجو بنتيجة 2-1، قبل أن يفوز على الهلال في الثانية.

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