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ريكاردو غاضب من إلغاء مباراة المصري الودية

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ريكاردو غاضب من إلغاء مباراة المصري الودية ريكاردو غاضب من إلغاء مباراة المصري الودية

أعرب البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلي عن غضبه الشديد تجاه إلغاء مباراة الفريق الودية أمام المصري البورسعيدي.

وكان قد تم إلغاء مباراه الودية بين الإسماعيلي والمصري والتي كانت ستقام اليوم على استاد الإسماعيلية الرياضي بسبب عدم تأمين المباراة.

وقال ريكاردو لـFilGoal.com "هذه المباراة كانت بمثابة البروفة الأخيرة والقوية للفريق استعدادا لمواجهة بتروجيت بالدوري الممتاز".

وأضاف "كنت أتمنى إقامة مباراة المصري في موعدها بحضور الجماهير لرفع الروح المعنوية لدى اللاعبين قبل اللقاء الهام مع بتروجيت".

ويواجه الإسماعيلي فريق بتروجيت يوم 14 يونيو الجاري بالسويس في إطار منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

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