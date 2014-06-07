بالفيديو والصور.. طلاب ثانوي أزهري ببني سويف يهربون من لجنة الامتحان بعد تحطيم النوافذ والأبواب

شهد معهد محمد رجب الابتدائي النموذجي، أحداثًا مؤسفة من تحطيم الطلاب للنوافذ والأبواب وإلقاء أثاث المعهد في الشوارع أدي لتواجد عربات الأمن المركزي، وقوات الأمن حول المعهد.

وكانت البداية، صباح اليوم، عندما منع المراقبون والملاحظون ولجنة المتابعة من مشيخة الأزهر الغش في المعهد في مادة النحو وقبل نهاية الوقت المحدد فوجئ الملاحظون والمراقبون في المعهد بهروب عدد من طلاب معهد مسير بأوراق الإجابة ومنهم من حطم النوافذ والأبواب والأدراج وتم القاءها من النوافذ وأصيب عدد من الطلاب بإصابات متعددة وخاصة بمن داخل المعهد.

الأمر الذي أصاب الملاحظون والمراقبون بالرعب والفزع، وهرب عدد منهم من حجرات الملاحظة لحجرات خاصة بالمعهد وهم يشعرون بالرعب; بسبب ماجري وتم جمع عدد من أوراق الإجابة من الطلاب وهرب بعض الطلاب بأوراق ايجابياتهم، ومن الطلاب من عاد بأوراق الإجابة لرئيس اللجنة والمراقبين بعد هروبهم بنصف ساعة ولكن رئيس اللجنة رفض تسلم الأوراق.

" frameborder="0">